Двойника Макгрегора посадили за торговлю наркотиками

Британец Марк Най, выдававший себя за бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора, получил два года и девять месяцев тюрьмы за торговлю наркотиками. Об этом сообщает Daily Mail.

Drug dealer, 34, who tried to impersonate UFC fighter Conor McGregor is jailed for nearly three years https://t.co/17LOrKaWpA