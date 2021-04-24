Двойника Макгрегора посадили за торговлю наркотиками

Британец Марк Най, выдававший себя за бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора, получил два года и девять месяцев тюрьмы за торговлю наркотиками. Об этом сообщает Daily Mail.

Drug dealer, 34, who tried to impersonate UFC fighter Conor McGregor is jailed for nearly three years https://t.co/17LOrKaWpA — Daily Mail Online (@MailOnline) April 24, 2021

В феврале этого года полицейские остановили автомобиль 34-летнего Ная, у которого не было страховки и водительского удостоверения. Мужчина представился ирландским спортсменом и показал визитку с фамилией Макгрегора. Однако на ее обратной стороне была реклама услуг наркодилера.

После этого сотрудники полиции обыскали машину Ная, в которой нашли запрещенные вещества. Кроме того, в его телефоне обнаружили сотни сообщений, доказывающих причастность британца к наркоторговле.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Ирландский спортсмен провел в MMA 27 боев, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений.