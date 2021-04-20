Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор задумался о покупке «Манчестер Юнайтед». Об этом он написал в своем Twitter.

Ранее во вторник, 20 апреля, журналист Daily Mail Майк Киган в Twitter заявил, что семья американских бизнесменов Глейзеров, владеющая контрольным пакетом акций клуба, рассматривает вариант с его продажей. Это может быть связано в отказом команды от участия в Суперлиге. Кроме того, сообщалось, что клубы-основатели турнира проведут переговоры о роспуске турнира.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги. В проекте задействовано 12 европейских топ-клубов, которые планируют проведение отдельного турнира.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) раскритиковали эту инициативу и выразили готовность применить санкции. В частности, игроки клубов Суперлиги могут лишиться возможности выступать за сборные.