Разбивший голову о прорубь боец UFC взял у нее реванш

Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили, разбивший голову о прорубь, взял у нее реванш. Видео доступно в Instagram спортсмена.

Двалишвили заявил, что недавно совершил ошибку и захотел ее исправить. Он забрался на ветку и начал бить кулаками об лед. Затем спортсмен зашел в воду и побоксировал еще немного. «Наслаждайтесь вторым раундом. Это просто шутка», — написал боец.

4 февраля Двалишвили рассказал, как во время утренней пробежки решил окунуться в пруду, но вместо этого ударился об лед. Ему понадобилась помощь медиков.

На счету Двалишвили девять побед и четыре поражения в поединках по правилам MMA. В UFC он одержал пять побед подряд.