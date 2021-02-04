Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову

Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили нырнул в прорубь и разбил голову. Видео доступно в Instagram спортсмена.

Двалишвили рассказал, что инцидент произошел во время утренней пробежки. Спортсмен заметил пруд и решил в него окунуться. «Оказалось, что там был лед и ветки деревьев. Как только я пробил лед, почувствовал, как моя кожа лопнула. Когда мне сшивали ее, было еще больнее!» — заявил он. Боец добавил, что после помощи медиков чувствует себя отлично.

В 2018 году Двалишвили рискнул жизнью ради победы в поединке против американца Рикки Саймона. Грузин вытерпел применение соперником 50-секундного удушающего приема, дожидаясь финального гонга. Однако после того, как он прозвучал, судья отдал победу Саймону.

На счету Двалишвили девять побед и четыре поражения в поединках по правилам MMA. В UFC он одержал пять побед подряд.