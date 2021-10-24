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Российский полицейский угнал авто подозреваемого в обороте наркотиков

Baza: старший лейтенант Зубарев из Воронежа украл ключи от Audi А4 у подозреваемого
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Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Сотрудник правоохранительных органов из Воронежа угнал автомобиль подозреваемого и попался. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Старший лейтенант Антон Зубарев в сентябре проводил обыск в квартире мужчины, который проходил по делу об обороте наркотиков, и украл ключи от Audi А4. После окончания следственных действий мужчина обратился к знакомому с просьбой перегнать машину на другой адрес.

Приятель российского полицейского, чье имя не раскрывается, 21 сентября перепарковал автомобиль, однако заподозрил неладное и обратился в участок. В тот же день собственница транспортного средства сообщала о его пропаже. Отмечается, что его стоимость составляет миллион рублей.

Позже выяснилось, что Audi А4, которую попытался угнать Зубарев, помимо подозреваемого также водила его сожительница. Согласно материалу, именно ее матери и принадлежала машина.

Старшему лейтенанту грозит до шести лет лишения свободы за совершенное преступление.

В октябре российская полицейская украла золотой браслет у задержанной. После досмотра у женщины изъяли украшение стоимостью 16 тысяч рублей. Когда нарушительница вернулась в отдел за вещами, среди них не оказалось браслета. Оказалось, что что его украла Анна Василькевич, которая дежурила в тот день. В конечном счете сотрудница созналась в содеянном и вернула браслет, после чего ее уволили.

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