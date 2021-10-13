Российская полицейская украла золотой браслет у задержанной

Российская сотрудница правоохранительных органов украла ювелирное изделие у задержанной женщины. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Ni Mash.

Задержанную, имя которой не раскрывается, забрали в участок за то, что она покинула место дорожно-транспортного происшествия. Отмечается, что в отделе после досмотра у женщины изъяли личные вещи, в том числе золотой браслет, стоимость которого составляет 16 тысяч рублей.

Согласно материалу, когда нарушительница вернулась в отдел, чтобы забрать свои вещи, среди них не оказалось браслета. Позже выяснилось, что его украла 42-летняя полицейская Анна Василькевич, которая дежурила в тот день. В конечном счете сотрудница созналась в содеянном и вернула браслет, после чего ее уволили.

В феврале 27-летняя учительница наворовала золотых украшений у детей во время уроков. Инцидент произошел в учебном заведении в городе Рузаевка, Республика Мордовия. По версии следствия, подозреваемая снимала с школьников аксессуары во время игры в жмурки и после занятий не возвращала их личные вещи. Также отмечается, что некоторые кражи педагог совершала, когда поправляла детям одежду.