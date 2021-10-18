Мужчина объяснил угон полицейского автомобиля желанием попасть домой

В Японии угонщик сказал, что похитил полицейскую машину, чтобы быстрее добраться до дома

Житель Японии в городе Мияма, префектура Фукуока, украл полицейский автомобиль и объяснил угон желанием попасть домой. Об этом сообщает издание Japan Today.

Около четырех часов утра 51-летний безработный по имени Кадзунари Амимото (Kazunari Amimoto) из города Ямагути ехал на грузовике по скоростной автодороге в городе Мияма. У него закончился бензин. Амимото вышел из машины и отправился дальше пешком. Другой водитель сообщил в полицию, что по автобану идет человек.

Двое полицейских на автомобиле в гражданской раскраске остановили его и пригласили сесть на заднее сидение. После этого сотрудники правоохранительных органов попросили мужчину подождать в машине и занялись регулированием дорожного движения. Японец воспользовался моментом, пересел на место водителя и скрылся. Угонщик успел проехать 20 километров, когда его остановил другой полицейский автомобиль. Амимото сказал стражам порядка, что похитил автомобиль, потому что просто хотел быстрее добраться до дома.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Флорида угнал полицейскую машину и устроил ДТП. В результате аварии мужчина разбил служебный автомобиль. Ущерб оценили в 10 тысяч долларов (752,6 тысячи рублей). Американцу оказали необходимую медицинскую помощь и арестовали.