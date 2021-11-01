В Госдуме оценили введение геномной регистрации для мигрантов

Введение геномной регистрации для мигрантов является правильной и обязательной мерой. Так ее оценил член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет в интервью News.ru.

По его словам, эта мера верная, так как она необходима в ситуации, складывающейся во всем мире, в том числе и из-за пандемии коронавируса. «Преступники не имеют национальности и статуса, они всегда преступники, но профилактические меры будет проводить удобнее», — уточнил депутат.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил геномную регистрацию для мигрантов. По его утверждению, всем трудовым мигрантам из стран ближнего зарубежья необходимо ее проходить. Вместе с тем он отметил значительное количество преступлений, совершенных иностранцами. Так, за январь-июнь минувшего года в стране было расследовано свыше 17 тысяч таких преступлений.