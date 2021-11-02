Подсчитаны траты на геномную регистрацию мигрантов в России

Всеобщее ДНК-тестирование трудовых мигрантов из ближнего зарубежья потребует ежегодно 5,8 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Если же число мигрантов вернется к «доковидному» уровню, то на их геномную регистрацию обойдется уже в 14 миллиардов рублей, подсчитало издание.

Опрошенные газетой эксперты считают, что такая мера является дорогостоящей и избыточной. В частности, глава Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин считает, что для идентификации мигрантов лучше использовать отработанные системы по взятию отпечатков пальцев и снимка радужной оболочки глаза.

К тому же, уверен он, неправильно приравнивать мигрантов к насильникам — сейчас образцы ДНК обязаны сдавать граждане, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе производства следственных действий.

1 ноября руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил геномную регистрацию для всех трудовых мигрантов. По его мнению, в настоящий момент миграцию регулируют сотни законов и актов, но они образуют запутанную нормативную базу. Поэтому в новом нормативном акте он предложил прописать помимо всех возможных форм миграции и квот на занятие трудовой деятельности обязательные дактилоскопирование и взятие генетического образца. Помимо этого, новый закон должен сделать миграционный контроль более эффективным за счет взаимодействия правоохранительных органов напрямую с пограничниками.

Позднее член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет поддержал эту инициативу. По его словам, эта мера верная, так как она необходима в ситуации, складывающейся во всем мире, в том числе и из-за пандемии коронавируса. «Преступники не имеют национальности и статуса, они всегда преступники, но профилактические меры будет проводить удобнее», — уточнил депутат.