Российского подростка в драке с мигрантами ранили ножом в сердце

В Ермолино Калужской области 16-летний подросток получил ножевое ранение в сердце в драке с мигрантами, рассказала изданию «Подъем» родственница пострадавшего.

По словам женщины, подросток вместе с друзьями заметил, что на автобусной остановке мигранты толпой избивают мужчину. Россиянин решил вмешаться в ситуацию и оттащить уже не подающего признаки жизни пострадавшего гражданина. В этот момент на него и напал один из приезжих.

Подросток в настоящее время находится в тяжелом состоянии, медики зашили ему сердце, добавила собеседница издания.

Женщина признается, что в их городе довольно часто происходят конфликты с приезжими. Она отметила, что после истории с ее родственником жители решили организовать народный сход.

«Потому что надоело. У нас здесь очень много приезжих. У нас завод, и их сюда привозят автобусами», — пояснила россиянка.

Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый задержан.

Ранее в Подмосковье мигранты избили пассажира электрички на платформе Поварово.

На появившихся в сети кадрах видно, как четверо мужчин избивают одного. Пассажира пытают из-за предположительной кражи. Мигранты наносят удары ногами, при этом полураздетый потерпевший лежит на платформе.