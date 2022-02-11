В российском регионе мигрантам запретили работать в такси, кафе и курьерами

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление, ограничивающее сферы, в которых могут работать мигранты. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщается на официальном портале властей российского региона.

В соответствии с новым документом, иностранным гражданам запрещено работать в розничной торговле и общепите, в том числе они не могут доставлять продукты и работать в барах. Также мигрантам запрещено работать в общественном транспорте, включая такси, и в агентствах по найму персонала.

Организациям в Калужской области дали три месяца, чтобы заменить мигрантов на граждан России.