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В российском регионе мигрантам запретили работать в такси, кафе и курьерами

Власти Калужской области запретили мигрантам работать в такси, кафе и курьерами

Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление, ограничивающее сферы, в которых могут работать мигранты. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщается на официальном портале властей российского региона.

В соответствии с новым документом, иностранным гражданам запрещено работать в розничной торговле и общепите, в том числе они не могут доставлять продукты и работать в барах. Также мигрантам запрещено работать в общественном транспорте, включая такси, и в агентствах по найму персонала.

Организациям в Калужской области дали три месяца, чтобы заменить мигрантов на граждан России.

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Евгения Куликова
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