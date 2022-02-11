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Губернатор российского региона объяснил запрет на работу мигрантов в ряде сфер

Глава Калужской области Шапша заявил о намерении поступательно избавляться от приезжих
Начало событий в новости В российском регионе мигрантам запретили работать в такси, кафе и курьерами

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Губернатор Калужской области Владислав Шапша прокомментировал новое постановление, в соответствии с которым мигрантам запретили работать в ряде сфер, в том числе курьерами и водителями такси. Его слова в пятницу, 11 февраля, приводит Telegram-канал «Подъем».

Глава российского региона рассказал, что его сегодняшний визит в многофункциональный миграционный центр был вызван многочисленными жалобами на приезжих, и объяснил, что намерен «поступательно» избавляться от приезжих в регионе. По его словам, власти Калужской области «давно разрабатывали комплекс мероприятий по решению этой задачи».

«Нам нужно довести это дело до конца. Все, что касается тех людей, которые уже получили патенты, — они же не вечны, они выдаются на определенный период, максимум на год — они истекут, и людям придется обращаться вновь. И вот уже при повторном обращении, я думаю, вряд ли у них получится», — заявил Шапша.

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Ранее 11 февраля губернатор Калужской области посетил многофункциональный миграционный центр в Боровском районе, поговорил с мигрантом и поймал его на обмане. Тот, имея на руках сертификат о знании русского языка, вообще на нем не разговаривал. После случившегося Шапша сообщил, что теперь все документы от иностранных граждан, которые предоставляют липовые сертификаты, будут направляться в органы внутренних дел для проверки.

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Евгения Куликова
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