Российский губернатор встретился с мигрантом и поймал его на обмане

Губернатор Калужской области Владислав Шапша посетил многофункциональный миграционный центр в Боровском районе, поговорил с мигрантом и поймал его на обмане. Соответствующее видео глава региона опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

На кадры попал диалог Шапши и мигранта. Губернатор поинтересовался, знает ли собеседник русский язык, но тот не смог ответить. «Где взяли сертификат [о знании русского языка]? Сколько заплатили за сертификат? Пять тысяч?» — спросил он и получил утвердительный ответ.

После выявленного обмана Шапша написал, что мигрант вообще не понимал, что он у него спрашивает. «Принял решение. С сегодняшнего дня все документы от мигрантов, которые по факту не знают нашего языка, но предоставляют липовые сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки», — заключил глава Калужской области.

Ранее 11 февраля стало известно, что Шапша запретил нанимать мигрантов на работу в сферы торговли, общепита, пассажирских перевозок в Калужской области. Он уточнил, что регион выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, находящихся за рубежом.