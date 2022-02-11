Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Медведев заявил о растущем потоке мигрантов в Россию

Зампред СБ Медведев заявил, что приток мигрантов в РФ в 2021 году стал на треть больше

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Приток мигрантов в Россию растет, в 2021 году он стал на треть больше, чем в 2020-м. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, сообщает в пятницу, 11 февраля, ТАСС.

По мнению Медведева, такая ситуация отчасти объясняется спадом в ряде стран противоэпидемических мер.

Зампред Совбеза ранее пояснил, что в России численность самых крупных диаспор колеблется от одного до пяти миллионов человек.

Медведев пояснил, что для иностранцев в России должны создаваться условия, но приоритетными все же должны оставаться интересы и безопасность россиян.

Накануне в Калужской области мигрантов запретили нанимать на работу в сферы торговли, общепита, пассажирских перевозок. Такое решение принял губернатор региона Владислав Шапша.

Он пояснил, что Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, находящихся за рубежом.

Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
ЦБ резко повысил ключевую ставку
В Кремле оценили желание США наказать россиян из-за допинга Валиевой
Климатический план спасения России сравнили с телегой впереди лошади
Вирусолог заявил о движении к концу пандемии после пика омикрона в Москве
Вдова узнала о пугающем хобби мужа после его смерти
Суд взыскал сотни тысяч рублей с НТВ из-за Ждуна
Глава МИД Британии неправильно расслышала вопрос Лаврова про Россию
Отец Алисы Тепляковой назвал стоимость психологической консультации у его дочери
Популярный у россиян азиатский курорт разрешил въезд непривитым туристам
Звезда «Весны на Заречной улице» Юхтин госпитализирован в тяжелом состоянии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.