Медведев заявил о растущем потоке мигрантов в Россию

Приток мигрантов в Россию растет, в 2021 году он стал на треть больше, чем в 2020-м. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, сообщает в пятницу, 11 февраля, ТАСС.

По мнению Медведева, такая ситуация отчасти объясняется спадом в ряде стран противоэпидемических мер.

Зампред Совбеза ранее пояснил, что в России численность самых крупных диаспор колеблется от одного до пяти миллионов человек.

Медведев пояснил, что для иностранцев в России должны создаваться условия, но приоритетными все же должны оставаться интересы и безопасность россиян.

Накануне в Калужской области мигрантов запретили нанимать на работу в сферы торговли, общепита, пассажирских перевозок. Такое решение принял губернатор региона Владислав Шапша.

Он пояснил, что Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, находящихся за рубежом.

