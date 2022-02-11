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Медведев назвал число представителей иностранных диаспор в России

Медведев заявил, что численность крупных диаспор в России колеблется от 1 до 5 млн человек
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Численность наиболее крупных иностранных диаспор в России колеблется от одного до пяти миллионов человек. Ее назвал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

Вместе с тем он отметил, что приток мигрантов в Россию растет, в 2021 году он стал на треть больше, чем в 2020-м. Такая ситуация, по словам Медведева, отчасти объясняется спадом в ряде стран противоэпидемических мер.

Зампредседателя Совбеза заявил, что в стране должно быть введено обязательное медицинское освидетельствование для мигрантов. В текущих эпидемиологических условиях необходимо, чтобы приезжающие на длительный срок иностранцы не стали источником инфекционных и социально опасных болезней, уточнил он.

11 февраля глава Калужской области Владислав Шапша заявил, что в регионе будет введен запрет на работу мигрантов в сфере торговли, общепита и пассажирских перевозок. Также губернатор принял решение выйти из программы переселения соотечественников, которая упрощала порядок получения российского гражданства для жителей республик бывшего СССР.

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Юлия Ямпольская
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