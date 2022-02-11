Медведев призвал принять меры после происшествий с мигрантами

В России должно быть введено обязательное медицинское освидетельствование для мигрантов. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

По его словам, в текущих эпидемиологических условиях важно, чтобы приезжающие на длительный срок иностранцы не стали источником инфекционных и социально опасных болезней.

Зампред Совбеза также отметил, что необходимо разработать подход, который предполагал бы различные способы работы с квалифицированными специалистами и людьми без квалификации.

Медведев также раскритиковал муниципальные и районные власти за отсутствие нормальной работы с диаспорами и добавил, что многие мигранты не знают русского языка и эту проблему необходимо решать.

В четверг, 10 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии Совета Безопасности (СБ) РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Возглавит новый орган Дмитрий Медведев.