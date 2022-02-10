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Путин создал Межведомственную комиссию Совбеза России по миграционной политике

Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии СБ РФ по миграционной политике
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии Совета Безопасности (СБ) РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новую структуру возглавит заместитель председателя Совбеза России, в настоящее время этот пост занимает Дмитрий Медведев.

Отмечается, что комиссия создана для выполнения задач по обеспечению национальной безопасности государства в миграционной сфере и регулирования процессов миграции в интересах социально-экономического развития.

Структура также будет координировать деятельность различных органов власти и организаций в вопросах миграционной политики, говорится в тексте указа.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в России необходимо проводить работу по адаптации людей, которые приезжают трудиться в страну. По его словам, мигранты должны знать русский язык и понимать многонациональную культуру.

Марина Совина
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