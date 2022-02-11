Медведев заявил о риске возникновения этнических анклавов из-за мигрантов

В России из-за компактного проживания мигрантов есть риск возникновения этнических анклавов, которые носят преступный характер. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, возглавляющий межведомственную комиссию Совбеза по вопросам совершенствования миграционной политики, пишет ТАСС.

Он назвал их «маленькими государствами в государстве», отметив, что они живут по собственным правилам. Без надзора подобные анклавы становятся «рассадником экстремистских и террористических настроений», где растет преступность, добавил Медведев.

«Для вспышки раздражения хватает буквально ничтожного повода», — уточнил Медведев. По его словам, в стране стоит повысить внимание за происходящим в таких жилых микрорайонах, так как принимаемые в настоящее время меры недостаточны, «стычки происходят каждый день».

Ранее зампредседателя Совбеза заявил, что в России нужно ввести обязательное медицинское освидетельствование для мигрантов. В текущих эпидемиологических условиях необходимо, чтобы приезжающие на длительный срок иностранцы не стали источником инфекционных и социально опасных болезней, подчеркнул он.