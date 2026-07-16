Россиянам раскрыли способ защитить дачу от потопа

Садовод Туманов: Сточные канавы защитят дачу от затопления и спасут урожай

Сточные канавы помогут защитить дачу от затопления и спасут урожай от последствий обильных дождей. Способ предотвратить наводнение на загородном участке раскрыл россиянам председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов, его слова передает Tsargrad.tv.

Сильнее всего урожай рискует пострадать от осадков у тех, кто закопал сточные канавы на территории, предупредил специалист.

«Когда дачные товарищества проектировались, вдоль заборов всегда проходили канавы. А потом многие собственники их закопали, чтобы чуть-чуть расширить свою территорию. Пожадничали», — пояснил Туманов.

Ранее дачников призвали отложить полив огорода в жару — во время зноя большая часть воды мгновенно испаряется с поверхности почвы и не достигает корней. По этой причине поливать в жару имеет смысл только в том случае, если растения начали увядать и ситуация критическая. Вместо дневного полива специалисты посоветовали редкий, но обильный полив в другие часы.