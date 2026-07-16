Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:32, 16 июля 2026Экономика

Россиянам раскрыли способ защитить дачу от потопа

Садовод Туманов: Сточные канавы защитят дачу от затопления и спасут урожай
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Sompetch Khanakornpratip / Shutterstock / Fotodom  

Сточные канавы помогут защитить дачу от затопления и спасут урожай от последствий обильных дождей. Способ предотвратить наводнение на загородном участке раскрыл россиянам председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов, его слова передает Tsargrad.tv.

Сильнее всего урожай рискует пострадать от осадков у тех, кто закопал сточные канавы на территории, предупредил специалист.

«Когда дачные товарищества проектировались, вдоль заборов всегда проходили канавы. А потом многие собственники их закопали, чтобы чуть-чуть расширить свою территорию. Пожадничали», — пояснил Туманов.

Ранее дачников призвали отложить полив огорода в жару — во время зноя большая часть воды мгновенно испаряется с поверхности почвы и не достигает корней. По этой причине поливать в жару имеет смысл только в том случае, если растения начали увядать и ситуация критическая. Вместо дневного полива специалисты посоветовали редкий, но обильный полив в другие часы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Сербии раскрыли истинную цель встречи Вучича с Зеленским
    Стало известно о пиар-ходе Макрона на фоне сделки Франции и Украины
    Снимки ног Зендеи без фотошопа на премьере «Одиссеи» в Нью-Йорке обсудили
    Финал Чемпионата мира по футболу 2026: Испания — Аргентина, дата, время и где смотреть
    Раскрыты возможные сроки введения виз для россиян Черногорией
    Россиянам раскрыли способ защитить дачу от потопа
    Раскрыта реакция ЕС на отставку министра обороны Украины
    Названа самая распространенная ошибка на пляже
    Ивлеева порассуждала о божьем наказании и смирении после скандала с «голой вечеринкой»
    «КамАЗ» столкнулся с пассажирским поездом в российском регионе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok