Кремль анонсировал поручения по мигрантам после прямой линии Путина

Песков: тема мигрантов актуальна, ряд поручений будет дан по итогам прямой линии

По итогам прямой линии президента России Владимира Путина будет дан ряд поручений по теме мигрантов в стране. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что тема мигрантов в России действительно актуальная и этот вопрос стоит на повестке дня. Позиция президента по мигрантам сбалансированная, добавил представитель Кремля.

«Но, разумеется, действует определенная система, но необходимо ее совершенствование постоянное, что и будет делаться. В том числе и по итогам прямой линии. Сейчас готовится перечень поручений», — сказал Песков.

Во время прямой линии Путин оценил ситуацию с мигрантами в России. По его словам, мигранты должны отвечать интересам российской экономики, знать язык и уважать законы.

«Это непростая проблема. Она характерна для многих стран мира, для нас тоже. У нас, по разным подсчетам, свыше 10 миллионов мигрантов трудовых», — пояснил он.