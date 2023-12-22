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12:29, 22 декабря 2023Россия

Кремль анонсировал поручения по мигрантам после прямой линии Путина

Песков: тема мигрантов актуальна, ряд поручений будет дан по итогам прямой линии

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

По итогам прямой линии президента России Владимира Путина будет дан ряд поручений по теме мигрантов в стране. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что тема мигрантов в России действительно актуальная и этот вопрос стоит на повестке дня. Позиция президента по мигрантам сбалансированная, добавил представитель Кремля.

«Но, разумеется, действует определенная система, но необходимо ее совершенствование постоянное, что и будет делаться. В том числе и по итогам прямой линии. Сейчас готовится перечень поручений», — сказал Песков.

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Во время прямой линии Путин оценил ситуацию с мигрантами в России. По его словам, мигранты должны отвечать интересам российской экономики, знать язык и уважать законы.

«Это непростая проблема. Она характерна для многих стран мира, для нас тоже. У нас, по разным подсчетам, свыше 10 миллионов мигрантов трудовых», — пояснил он.

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      Никита Абрамов
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