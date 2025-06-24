Забивший барана во дворе ЖК в Москве мигрант обратился к снявшей это на видео женщине

Забивший барана на детской площадке в Москве мигрант извинился

Один из мигрантов, забивших барана на детской площадке во дворе жилищного комплекса (ЖК) «Ирландский квартал» в Москве, извинился перед местными жителями. Об этом в беседе с ИА «Регнум» рассказала женщина, снявшая произошедшее на видео.

По словам россиянки, в день происшествия она из окна кухни увидела, как несколько мужчин привязали барана к турнику и начали его резать. В этот момент во дворе гуляли дети — как их собственные, так и других жителей дома. Тогда женщина сразу начала снимать все на телефон, а получившийся ролик скинула в домовой чат, где соседи посоветовали вызвать полицию — самостоятельно вступать в контакт с приезжими с окровавленными ножами в руках они побоялись.

Собеседница агентства добавила, что заметив съемку, мигранты ушли с детской площадки. При этом тушу животного мужчины перевесили за дом, где ее не было видно прохожим. Вскоре прибыли правоохранители, вызвавшие свидетельницу для дачи объяснений. Когда женщина общалась с полицейским к ним подошел один из иностранцев и обратился к россиянке с извинениями, пообещав, что ситуация больше не повторится. Он также заверил, что вместе с семьей съедет из ЖК.

«Прямо при полицейских я сказала Гаязу, что боюсь его и его товарищей, боюсь, — передала россиянка детали разговора. — Он сказал: "Нет-нет, не бойтесь! Мы съезжаем!" После этого мы разошлись, я домой, а полицейский с Гаязом пошли в сторону патрульной машины».

Женщина также отметила, что подобный инцидент произошел на территории ЖК впервые.

Ранее стало известно, что освежевавших барана мигрантов выселят из дома, где они проживали. По информации журналистов, действия приезжих осудили все опрошенные местные жители.