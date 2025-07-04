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15:41, 4 июля 2025Силовые структуры

Топ-менеджеров месторождения золота обвинили в миллиардных ущербах экологии России

Топ-менеджеров структур «Южуралзолота» обвинили в ущербе экологии на 6 млрд руб.
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовные дела в отношении топ-менеджеров «Южуралзолота» Сергея Щелокова и Дмитрия Бендика из-за экологического ущерба, который принесли структуры компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Щелоков, занимающий должность директора горно-обогатительного комбината «Светлинский», подозревается по статьям 246 («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ») и 254 («Порча земли») УК РФ, а начальник золотоизвлекательной фабрики Бендик – только по статье 246 УК РФ. Предварительно, размер ущерба от структур «Южуралзолота» экологии оценивается в шесть миллиардов рублей.

Ранее в офисах и на территории шахты «Южуралзолота» в Челябинской области прошли обыски. Следственные действия были связаны с расследованием дела о нарушении правил охраны окружающей среды и промышленной безопасности.

Предварительно, сотрудники силовых структур выявили нарушения, которые привели к загрязнению водоохранной зоны и ухудшению экологической обстановки.

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