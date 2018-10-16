В Москве задержали возглавившего Измайловскую ОПГ вора в законе Аксена

В Москве задержан Сергей Аксенов — один из самых влиятельных славянских воров в законе, известный в криминальных кругах как Аксен. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Росбалт».

По данным издания, в минувшие выходные в одном из подмосковных ресторанов прошла небольшая воровская сходка, на которой, помимо Аксенова, присутствовал вор в законе Тюрик и еще один крупный криминальный авторитет. После сходки Аксенов направился в Москву, на въезде в столицу его задержали оперативники.

В этот момент вор в законе находился в лимузине, который сопровождали внедорожники с охранниками. Бойцы СОБР положили на землю телохранителей и самого криминального авторитета, после чего Аксенов был задержан и доставлен в столичный главк МВД. С ним провели профилактическую беседу, после чего отпустили.

Как отмечает «Росбалт», Аксенов стоял у истоков создания Измайловской организованной преступной группировки (ОПГ). Он и его приятель Антон Малевский активно участвовали в коммерческих войнах за право владения крупнейшими российскими металлургическими предприятиями.

Оперативники считают, что после гибели Малевского в 2001 году Аксенов стал единоличным главой группировки. Авторитет принимал участие в противостояниях с Ореховской ОПГ и лидером преступного мира России, вором в законе Захарием Калашовым (Шакро Молодой). В 90-е годы и в начале «нулевых» на жизнь Аксенова покушались более пяти раз.

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