Лишенный титула вор в законе Тарзан рассказал о жестоком избиении из-за вопроса

Бывший вор в законе, 31-летний Ираклий Рехвиашвили, известный в криминальных кругах как Тарзан, рассказал о том, как был жестоко избит и лишен воровского титула из-за некорректно заданного вопроса. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, о произошедшем Рехвиашвили рассказал на воровской сходке в Греции, в которой приняло участие до 15 воров в законе. Авторитет сообщил, что был избит за то, что поинтересовался у 30-летнего вора в законе Акакия Тугуши, не он ли был одним из тех, кто нанес ножевые ранения авторитету Давиду Озманову (Дато Краснодарский) в ходе нападения в Бельгии, которое было совершено в 2011 году.

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«Как рассказал сам Тарзан, за то что он поинтересовался у (...) Тугуши, (..), его избивали "три раунда": дважды в помещении, где они [воры] собирались, а потом еще и снаружи, на улице, когда ему показалось, что все уже позади. При этом в него плевали, били ногами и подручными предметами», — говорится в сообщении.

Рехвиашвили был избит и лишен воровского титула в Турции 29 сентября; при этом присутствовали десять воров в законе.

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