Вора в законе Тарзана избили и лишили титула в Турции

В Турции в присутствии десяти воров в законе жестоко избит и лишен воровского титула 31-летний Ираклий Рехвиашвили, известный в криминальных кругах как Тарзан. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным агентства, инцидент произошел 29 сентября. Произошедшее стало местью Тарзану за его причастность к лишению воровского титула криминального авторитета Романа Хмаладзе (Рома Батумский) в 2014 году. Кроме того, напавшие на Тарзана могли мстить ему за нелестные слова в адрес влиятельного вора в законе Миндии Горадзе (Лавасоглы Батумский).

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26 сентября сообщалось, что вор в законе Владимир Вагин (был известен в криминальных кругах как Вагон), которого нашли мертвым в исправительной колонии №11 (ИК-11) вечером 21 сентября, рассказывал своим адвокатам об угрозах оперативников.

В частности, криминальный авторитет говорил защитникам, что оперативники грозили увезти его в ИК-11, где два года назад нашли мертвым другого вора в законе, Максима Новикова (Макс Пионер). По данным защиты, в ИК-11, имеющей репутацию «пыточной», Вагона без оснований перевели за три дня до гибели.

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