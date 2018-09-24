Смерть вора в законе Вагона из «братского круга» связали с тюремщиками

Вор в законе Владимир Вагин (был известен в криминальных кругах как Вагон), которого нашли мертвым в исправительной колонии №10 (ИК-10), мог стать жертвой давления со стороны тюремной администрации. Об этом в понедельник, 24 сентября, «Ленте.ру» сообщила Виктория Гефтер, редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм».

«Смерти воров в законе, которые выглядят как самоубийства, не редкость. Поскольку Вагон сидел за покушение на убийство полицейского, в колонии из принципа корпоративной солидарности его могли обрабатывать с особым пристрастием», — сообщила Гефтер.

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По ее словам, «все похоже на то, что в колонии все-таки имели место злоупотребления со стороны администрации (...) либо произошло то, с чем вор дальше жить не смог».

22 сентября сообщалось, что тело 54-летнего авторитета было обнаружено в камере ИК-10 в поселке Всесвятская (Пермский край) после отбоя. По предварительным данным, он совершил суицид.

Ранее неоднократно судимый уроженец Калининградской области Вагин получил титул вора в законе в 1995 году.

Наряду с такими авторитетами, как Юрий Пичугин (Пичуга) и Василий Христофоров (Воскрес), Вагон считался одной из ключевых фигур славянской части клана одного из главных воров в законе постсоветского пространства, Аслана Усояна (Дед Хасан). В 2013 году власти США включили Вагина в состав «Братского круга» — гипотетической преступной организации, объединяющей российских воров в законе и их приближенных (в нем оказался даже певец Григорий Лепс).

По данным «Прайм Крайм», последний из своих девяти сроков — 7,5 лет колонии строгого режима — Вагин получил в 2016 году за покушение на убийство сотрудника полиции, не находящегося при исполнении. В марте 2009 года в Нижнем Новгороде он ранил ножом выпускника академии МВД в уличной драке возле кафе «Сохо». В ИК-10 авторитет был переведен в минувшем феврале из ИК-35 того же Пермского края.

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