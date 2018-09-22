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Включенный США в «Братский круг» вор в законе Вагон покончил с собой

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Владимир Вагин (Вагон)

Вор в законе Владимир Вагин, известный в криминальных кругах как Вагон, покончил с собой в исправительной колонии №10 (ИК-10) в поселке Всесвятская (Пермский край). Об этом в субботу, 22 сентября, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, тело 54-летнего авторитета было обнаружено в камере после отбоя, в период с 22:30 до 23:00 часов по местному времени. Ранее неоднократно судимый уроженец Калининградской области Вагин получил титул вора в законе в 1995 году.

Наряду с такими авторитетами, как Юрий Пичугин (Пичуга) и Василий Христофоров (Воскрес), Вагон считался одной из ключевых фигур славянской части клана одного из главных воров в законе постсоветского пространства, Аслана Усояна (Дед Хасан). В 2013 году власти США включили Вагина в состав «Братского круга» — гипотетической преступной организации, объединяющей российских воров в законе и их приближенных (в нем оказался даже певец Григорий Лепс).

«Последний из своих девяти сроков — 7,5 лет колонии строгого режима — Вагин получил в 2016 году за покушение на убийство сотрудника полиции, не находящегося при исполнении. Напомним, в марте 2009 года в Нижнем Новгороде Вагон ранил ножом выпускника академии МВД в уличной драке возле кафе "Сохо"», — говорится в сообщении.

Узнав о личности потерпевшего, Вагин сбежал в Дубай (ОАЭ), к вору в законе Владиславу Леонтьеву (Вадик Белый), также скрывавшемуся от правосудия с 2004 года (как и Вагин, в США Белый включен в «Братский круг» и считается его главой). В июле 2014 года Вагин был экстрадирован из ОАЭ в Россию. Поначалу его приговорили к 1 году и 9 месяцам колонии-поселения за «умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».

Однако прокуратура обжаловала приговор. Новый суд переквалифицировал действия Вагина на покушение на убийство, и срок увеличился до семи с половиной лет. В ИК-10 авторитет был переведен в минувшем феврале из ИК-35 того же Пермского края.

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