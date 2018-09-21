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Хранитель российского воровского «общака» помирился с главным врагом

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Эдуард Асатрян

Хранитель российского воровского «общака», вор в законе Кахабер Парпалия (Каха Гальский), помирился со своим главным противником — криминальным авторитетом Эдуардом Асатряном (Осетрина или Эдик Тбилисский). Об этом сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».

По его данным, примирение оппонентов состоялось на воровской сходке в одном из столичных ресторанов, поводом для которой стало 50-летие Асатряна. Ранее противники неоднократно оскорбляли друг друга и обвиняли в связях с правоохранительными органами и силовыми структурами.

18 июня сообщалось, что вор в законе Кахабер Парпалия принял решение передать часть российского воровского «общака» криминальному авторитету Раулю Барцбе (Пыза). По данным «Прайм Крайм», речь идет о деньгах, которые в основном идут от поборов с продавцов орехов и не превышают нескольких десятков тысяч долларов.

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