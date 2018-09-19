Один из главных авторитетов Сибири пошел под суд

В Алтайском крае начался судебный процесс над вором в законе Андреем Ткаченко, известным в криминальных кругах, как Ткач Няганьский, и участниками его криминальной организации; авторитету грозит пожизненный срок. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Как указывается в деле, подручные авторитета занимались вымогательством несуществующих долгов у предпринимателей, а причитающуюся вору в законе долю отвозили в Москву, откуда Ткаченко координировал деятельность группировки», — говорится в сообщении.

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У тех, кто отказывался платить, забирали автомобили и другое имущество. Несколько участников банды обворовывали следовавшие в Казахстан товарные поезда. Главным образом их интересовал металл, который перевозился на открытых платформах. Такие кражи приносили доход не меньше, чем рэкет.

По данным следствия, организованное преступное сообщество (ОПС), созданное авторитетом, действовало с 2015 года. Деятельностью ОПС Ткаченко руководил из Москвы, опираясь на своих помощников, расставленных им в крупных городах региона.

В настоящее время вору в законе предъявлено обвинение по части 4 статьи 210 УК РФ («создание ОПС лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии»), которое предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Восьми его ближайшим подельникам инкриминируется участие в криминальной организации.

18 сентября сообщалось, что воровской «общак», изъятый год назад в ходе полицейской операции в Одессе, возвращен владельцу — одному из старейших воров в законе Украины, 80-летнему Владимиру Дрибному, известному в криминальных кругах, как Полтава.

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