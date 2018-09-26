Погибший за решеткой вор в законе Вагон жаловался на угрозы оперативников

Вор в законе Владимир Вагин (был известен в криминальных кругах как Вагон), которого нашли мертвым в исправительной колонии №11 (ИК-11) вечером 21 сентября, рассказывал своим адвокатам об угрозах оперативников. Об этом со ссылкой на адвоката Андрея Гузева сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечается в сообщении, криминальный авторитет рассказывал своим адвокатам, что оперативники грозили увезти его в ИК-11, где два года назад нашли мертвым другого вора в законе, Максима Новикова (Макс Пионер). По данным защиты, в ИК-11, имеющей репутацию «пыточной», Вагона без оснований перевели за три дня до его гибели.

Адвокаты погибшего отмечают, что он отсидел большую часть срока, строил планы на будущее, в том числе, и во время разговора с адвокатом за два часа до своей смерти. А за 15 минут до случившегося он якобы принимал таблетку от давления, выданную ему медиком колонии, то есть заботился о своем здоровье. Предсмертной записки осужденный не оставил.

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В связи с этим защита Вагина просит передать материалы проверки по факту его смерти в управление Следственного комитета России (СКР) по Пермскому краю для объективного расследования.

24 сентября Виктория Гефтер, редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм», рассказала «Ленте.ру», что погибший осужденный мог стать жертвой давления со стороны тюремной администрации. 22 сентября сообщалось, что тело 54-летнего авторитета было обнаружено в камере ИК-11 (поселок Ныроб Чердынского района Пермского края). По предварительным данным, он совершил суицид.

Неоднократно судимый уроженец Калининградской области Вагин получил титул вора в законе в 1995 году. В 2013-м власти США включили Вагина в состав «Братского круга» — гипотетической преступной организации, объединяющей российских воров в законе и их приближенных (в нем оказался даже певец Григорий Лепс).

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