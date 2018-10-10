Беглый фигурант дела Шакро Молодого дал показания из Лондона

Скрывающийся в Лондоне бизнесмен Дмитрий Смычковский дал показания по уголовному делу о взятках высокопоставленным сотрудникам Следственного комитета, пишет газета «Коммерсантъ».

Предприниматель, по версии следствия, передал силовикам один миллион долларов от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) за освобождение из СИЗО его подручного Андрея Кочуйкова (Итальянец).

Смычковский, находящийся в розыске, был найден и опрошен адвокатом одного из фигурантов дела Еленой Федуловой. В своих показаниях он подтвердил, что дружил едва ли не со всеми руководителями столичного управления СК, с которыми познакомился через своего земляка, работавшего там же.

Бывшие руководитель московского СК Александр Дрыманов и его заместитель Денис Никандров, глава управления СК по ЦАО столицы Алексей Крамаренко, начальник управления собственной безопасности центрального аппарата СКР Михаил Максименко фигурируют в деле о коррупции.

С каждым из них у Смычковского нашлись общие интересы: Дрыманов, как и он, был заядлым рыбаком и охотником; с Никандровым его объединило пристрастие к спортивным автомобилям. С Крамаренко бизнесмен обсуждал публикации о громких расследованиях. С Максименко у Смычковского было много общих знакомых в силовых ведомствах.

Из показаний бизнесмена следует, что старые приятели из Краснодарского края — некие Нурдин Тугуз и Сергей по кличке Вентилятор попросили его разузнать о расследовании дела о перестрелке у московского ресторана Elements, произошедшей в декабре 2015 года.

Смычковский, как он утверждает, побоялся подходить со своими расспросами к Дрыманову, а Крамаренко сказал ему лишь, что «все будет по закону». Он решил поинтересоваться этой темой у Максименко, которому намекнул, что действует от лица двух известных политиков.

«Я знал, что следователи ему не подчиняются, поэтому догадывался, что обращение будет бессмысленным», — рассказал Смычковский. При этом Максименко предложил бизнесмену потихоньку разузнать у своих приятелей из управления СК Москвы, не пытается ли кто-то из них «порешать вопросы» в громком деле. Выявление взяточников было любимой темой Максименко, отмечает Смычковский. Они ее обсуждали на кухне его служебной квартиры после обильных возлияний спиртного.

Бизнесмен отрицает, что передавал кому-то из них деньги, утверждая, что действовал безвозмездно. С Шакро он лично не знаком, они встречались случайно пару раз.

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