Бывшего главного следователя Москвы проверят на обвинения невиновных

Бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Александра Дрыманова проверяют на причастность к незаконному возбуждению уголовных дел. Об в понедельник, 8 октября, сообщает ТАСС.

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По данным источника агентства, речь идет о фальсификации уголовных дел и привлечении заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности.

«Есть потерпевшие, ряд свидетелей, но необходимо провести проверку и установить, является ли это действительно фальсификацией», — сообщил источник.

Для проверки информации проводятся оперативные и следственные действия.

Александр Дрыманов был арестован 17 июля по обвинению во взяточничестве. Судебное заседание по его делу проходило в закрытом режиме.

По версии следствия, Дрыманов вместе со своим бывшим первым заместителем Денисом Никандровым, экс-главой следственного управления СКР по Центральному административному округу Москвы Алексеем Крамаренко и экс-руководителем управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко получили взятку в миллион долларов за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца) — приближенного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого).

Суд приговорил Михаила Максименко к 13 годам колонии строгого режима, его бывшего заместителя Александра Ламонова — к пяти годам колонии, Дениса Никандрова — к 5,5 годам колонии строгого режима. Крамаренко находится под арестом.

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