Макрон созвонился с президентом Ирана

Макрон поговорил по телефону с президентом Ирана Пезешкианом

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает IRNA.

«Масуд Пезешкиан, президент Исламской Республики Иран, и Эммануэль Макрон, президент Франции, в ходе телефонного разговора обсудили региональные события и опасные последствия продолжающейся военной агрессии США и сионистского режима против Ирана», — говорится в сообщении.

Пезешкиан подчеркнул, что Иран решительно настроен на защиту своей территориальной целостности и суверенитета. Он призвал международное сообщество осудить действия США и Израиля против Исламской Республики и привлечь их к ответственности.

Макрон в ходе разговора заявил, что Париж осуждает атаки Израиля и США на Иран и выражает готовность к любым действиям для восстановления дипломатических усилий.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи раскритиковал Эммануэля Макрона за его реакцию на удары по катарской энергетической инфраструктуре. По его словам, Макрон не произнес и слова осуждения ударов США и Израиля по Ирану, не осудил подрыв топливного хранилища, который подверг миллионы людей воздействию токсинов, но его «обеспокоенность» последовала после ответных действий Тегерана.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.