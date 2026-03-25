Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:02, 25 марта 2026Мир

Макрон созвонился с президентом Ирана

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает IRNA.

«Масуд Пезешкиан, президент Исламской Республики Иран, и Эммануэль Макрон, президент Франции, в ходе телефонного разговора обсудили региональные события и опасные последствия продолжающейся военной агрессии США и сионистского режима против Ирана», — говорится в сообщении.

Пезешкиан подчеркнул, что Иран решительно настроен на защиту своей территориальной целостности и суверенитета. Он призвал международное сообщество осудить действия США и Израиля против Исламской Республики и привлечь их к ответственности.

Макрон в ходе разговора заявил, что Париж осуждает атаки Израиля и США на Иран и выражает готовность к любым действиям для восстановления дипломатических усилий.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи раскритиковал Эммануэля Макрона за его реакцию на удары по катарской энергетической инфраструктуре. По его словам, Макрон не произнес и слова осуждения ударов США и Израиля по Ирану, не осудил подрыв топливного хранилища, который подверг миллионы людей воздействию токсинов, но его «обеспокоенность» последовала после ответных действий Тегерана.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok