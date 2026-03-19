Иран раскритиковал Макрона за двойные стандарты

Глава МИД Ирана Аракчи раскритиковал Макрона за реакцию на удары по Катару

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его реакцию на удары по катарской энергетической инфраструктуре. Об этом он написал на странице в социальной сети X.

«Макрон не произнес и слова в осуждение войны США и Израиля против Ирана. Он не осудил Израиль, когда тот подорвал топливные хранилища, подвергнув миллионы людей воздействию токсинов. Его нынешняя "обеспокоенность" не последовала за атакой Израиля на наши газовые объекты. Она последовала после наших ответных действий. Печально!» — сказано в посте.

Так Аракчи отреагировал на публикацию французского лидера о том, что он провел разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль Тани и президентом США Дональдом Трампом, после которого призвал ввести мораторий на удары по гражданской инфраструктуре.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.