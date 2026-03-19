Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:39, 19 марта 2026Мир

Иран раскритиковал Макрона за двойные стандарты

Глава МИД Ирана Аракчи раскритиковал Макрона за реакцию на удары по Катару
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Benoit Tessier / Pool / Reuters

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его реакцию на удары по катарской энергетической инфраструктуре. Об этом он написал на странице в социальной сети X.

«Макрон не произнес и слова в осуждение войны США и Израиля против Ирана. Он не осудил Израиль, когда тот подорвал топливные хранилища, подвергнув миллионы людей воздействию токсинов. Его нынешняя "обеспокоенность" не последовала за атакой Израиля на наши газовые объекты. Она последовала после наших ответных действий. Печально!» — сказано в посте.

Так Аракчи отреагировал на публикацию французского лидера о том, что он провел разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль Тани и президентом США Дональдом Трампом, после которого призвал ввести мораторий на удары по гражданской инфраструктуре.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok