Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:08, 8 апреля 2026Мир

Раскрыты подробности будущих переговоров США и Ирана

CNN: В переговорах США и Ирана примут участие Вэнс, Уиткофф и Кушнер
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Carlos Barria / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер будут участвовать в мирных переговорах с Ираном в Исламабаде. Об этом сообщает CNN со ссылкой на должностных лиц американской администрации.

Отмечается, что переговоры американской и иранской сторон пройдут в присутствии представителей Пакистана. Они выступят в качестве посредников.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По его словам, такое решение принято по итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром.

До этого Трамп заявил, что вся иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Он призвал Иран согласиться с предложениями США и поставил дедлайн, который истекает 7 апреля в 20:00 (8 апреля, 4:00 мск).

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok