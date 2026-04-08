Раскрыты подробности будущих переговоров США и Ирана

CNN: В переговорах США и Ирана примут участие Вэнс, Уиткофф и Кушнер

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер будут участвовать в мирных переговорах с Ираном в Исламабаде. Об этом сообщает CNN со ссылкой на должностных лиц американской администрации.

Отмечается, что переговоры американской и иранской сторон пройдут в присутствии представителей Пакистана. Они выступят в качестве посредников.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По его словам, такое решение принято по итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром.

До этого Трамп заявил, что вся иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Он призвал Иран согласиться с предложениями США и поставил дедлайн, который истекает 7 апреля в 20:00 (8 апреля, 4:00 мск).