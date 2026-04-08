Раскрыта позиция Израиля по перемирию США с Ираном

CNN: Израиль присоединился к соглашению о прекращении огня с Ираном

Израиль также присоединился к соглашению о прекращении огня с Ираном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Белый Дом.

По словам высокопоставленного представителя американской администрации, власти Израиля согласились прекратить бомбардировки Исламской Республики на время ведения переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По его словам, такое решение принято по итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром.