ВВС Израиля продолжили удары по Ирану вопреки соглашению о прекращении огня

Times of Israel: ЦАХАЛ продолжает удары по Ирану, несмотря на прекращение огня

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по Ирану, несмотря на режим прекращения огня. Об этом сообщило издание Times of Israel со ссылкой на представителя службы безопасности.

В частности, удары наносят военно-воздушные силы (ВВС) Израиля. Также фиксируются пуски ракет со стороны Ирана, отметил собеседник издания.

Также нет признаков того, что Израиль прекратил свою операцию против «Хезболлы», несмотря на то, что режим прекращения огня затрагивает и Ливан.

Ранее США получили от Ирана предложение из 10 пунктов. После этого американский лидер Дональд Трамп объявил, что Вашингтон согласен на на двухнедельное перемирие с Ираном. Глава Белого дома также отметил, что стороны близки к заключению окончательного мирного соглашения.

