Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:59, 8 апреля 2026Мир

Названа вмешавшаяся «в последнюю минуту» и убедившая Иран согласиться на перемирие страна

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Китай в последнюю минуту вмешался и убедил Иран согласиться на двухнедельное прекращение огня. Союзник Исламской Республики призвал проявить гибкость и разрядить напряженность, подробности приводит газета The New York Times (NYT) со ссылкой на иранских чиновников.

Кроме того, Иран подтолкнули к преемирию и «отчаянные попытки» Пакистана наладить переговоры. Не последним аргументом стали и опасения Тегерана по поводу экономических последствий ударов по энергетической инфраструктуре страны.

По словам собеседников издания, прекращение огня иранской стороной одобрил верховный лидер Моджтаба Хаменеи.

Ранее конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна назвала виновного в перемирии США и Ирана. По ее словам, все произошло из-за бездействия союзников по НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok