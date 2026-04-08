Названа вмешавшаяся «в последнюю минуту» и убедившая Иран согласиться на перемирие страна

NYT: Китай в последнюю минуту убедил Иран пойти на двухнедельное перемирие с США

Китай в последнюю минуту вмешался и убедил Иран согласиться на двухнедельное прекращение огня. Союзник Исламской Республики призвал проявить гибкость и разрядить напряженность, подробности приводит газета The New York Times (NYT) со ссылкой на иранских чиновников.

Кроме того, Иран подтолкнули к преемирию и «отчаянные попытки» Пакистана наладить переговоры. Не последним аргументом стали и опасения Тегерана по поводу экономических последствий ударов по энергетической инфраструктуре страны.

По словам собеседников издания, прекращение огня иранской стороной одобрил верховный лидер Моджтаба Хаменеи.

Ранее конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна назвала виновного в перемирии США и Ирана. По ее словам, все произошло из-за бездействия союзников по НАТО.