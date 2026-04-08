04:39, 8 апреля 2026

В США назвали виновного в перемирии с Ираном

В США назвали виновного в перемирии с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anna Paulina Luna / Reuters

Президент США Дональд Трамп согласился на прекращение огня с Ираном ради спасения жизни американцев, так и не получив помощи от НАТО. Об этом заявила конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна в соцсети X.

По ее мнению, страны-участницы Североатлантического альянса «показали, кто они на самом деле». «Те, кто пытался использовать это для посева розни или просто откровенной лжи, также раскрыли себя», — заявила Луна.

Конгрессвумен подчеркнула, что с самого начала американский лидер был якобы точен в своих расчетах и планах на Иран. В то же время, отметила она, отказ в помощи со стороны НАТО стал для него неожиданностью.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что распрощался с НАТО. По его словам, это произошло из-за реакции стран Североатлантического альянса на желание Соединенных Штатов контролировать Гренландию. Еще одним поводом для разочарования Трампа стала позиция НАТО в вопросе военной операции США против Ирана.

