Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:49, 7 апреля 2026

«Они не хотели, и я сказал: "Пока, пока!"» Трамп распрощался с НАТО. Что стало причиной разрыва?

Марина Совина
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал, что распрощался с НАТО. Американский лидер высказался об этом в ходе пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, это произошло из-за реакции стран Североатлантического альянса на желание Соединенных Штатов контролировать Гренландию.

Все началось, если вы хотите правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: "Пока, пока"

Дональд Трамппрезидент США

Еще одним поводом для разочарования Трампа стала позиция НАТО в вопросе военной операции США против Ирана. «Они вообще никак не помогли. Совсем наоборот. Они нам не нужны, это очевидно», — высказался глава Белого дома. Американский лидер подчеркнул, что он был очень разочарован тем фактом, что страны альянса «из кожи вон лезли», чтобы не оказывать поддержку США в операции против Ирана. Он назвал это «пятном, которое никогда не исчезнет».

Также он раскрыл, что предложение США к союзникам по НАТО участвовать в военной операции против Ирана являлось проверкой альянса. Не получив согласия, он отметил, что ему не нужна помощь союзников, но без США у остальных членов НАТО ничего нет. «И [президент России Владимир] Путин абсолютно их не боится», — сказал глава Белого дома.

Материалы по теме:
Запад испугался перспективы военного столкновения с Россией

Ранее Трамп высказывался, что «безусловно» рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО. По его словам, он чувствует отвращение к этому «бумажному тигру» из-за нерешительности альянса.

На фоне высказываний Трампа Запад испугался перспективы военного столкновения с Россией. В частности, британская газета Mirror написала, что пока США всерьез задумываются о выходе страны из Североатлантического альянса, РФ проводит учения со своими ядерными силами. Издание отметило, что кадры с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) «Ярс» во время учений в Сибири «вселяют ужас». Если Штаты действительно решатся на подобный шаг, обороноспособность европейских государств резко ухудшится, и это приведет к значительному военному превосходству России на континенте, констатировали авторы материала.

В России усомнились в намерениях США покинуть НАТО

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев усомнился, что в действительности США выйдут из НАТО. «Резона нет, и Конгресс не даст», — указал политик. По его словам, риторика Трампа в адрес альянса является чистым эпатажем. «Хотя символические действия вроде уменьшения размеров американского контингента или отказа что-то поставить возможны», — считает он.

При этом Медведев выразил уверенность, что внутри Североатлантического альянса существуют противоречия, которые усугубились на фоне конфликта на Ближнем Востоке. «И европейские политуродцы, особенно в Брюсселе, всерьез задумались о создании полноценной военной компоненты внутри ЕС. А вот это меняет картину мира», — подчеркнул политик.

Материалы по теме:
Международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев считает, что Североатлантический альянс будет распущен после того, как американцы и европейцы создадут свои собственные военные союзы. Он вспомнил слова французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» блока. Сейчас, по мнению журналиста, процесс зашел дальше. «Дух НАТО мертв. А тело умрет, когда партнеры по распавшемуся фактически браку обустроят отдельные квартиры», — предсказал он обстоятельства распада, добавив, что военно-политический блок просуществует недолго. Речь идет о годах, а не о десятилетиях, поделился прогнозом эксперт.

В свою очередь, руководитель РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев расценил слова Трампа о ненадежности НАТО как эпитафию на могиле альянса. «Жестокий надгробный камень Трампа в память о покойной НАТО», — резюмировал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не хотели, и я сказал: "Пока, пока!"» Трамп распрощался с НАТО. Что стало причиной разрыва?

    Бойцы ФСБ ликвидировали диверсантов ВСУ в ДНР

    В российском регионе при атаке дрона погибли двое взрослых и ребенок

    Объявлено о крайне тяжелом состоянии российской учительницы после нападения подростка

    Иран предложил США план завершения войны

    Солдаты ВСУ получили просроченную тушенку

    Онколог назвал наиболее уязвимую перед раком группу людей

    Раскрыты детали налета ВСУ на регионы России после предложения Зеленского о перемирии

    Россиянин побывал во Франции и описал местных девушек фразой «не носят нижнее белье»

    Ученик с ножом напал на учительницу около российской школы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok