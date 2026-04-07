«Они не хотели, и я сказал: "Пока, пока!"» Трамп распрощался с НАТО. Что стало причиной разрыва?

Трамп заявил, что распрощался с НАТО из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп рассказал, что распрощался с НАТО. Американский лидер высказался об этом в ходе пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, это произошло из-за реакции стран Североатлантического альянса на желание Соединенных Штатов контролировать Гренландию.

Все началось, если вы хотите правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: "Пока, пока"

Дональд Трамп президент США

Еще одним поводом для разочарования Трампа стала позиция НАТО в вопросе военной операции США против Ирана. «Они вообще никак не помогли. Совсем наоборот. Они нам не нужны, это очевидно», — высказался глава Белого дома. Американский лидер подчеркнул, что он был очень разочарован тем фактом, что страны альянса «из кожи вон лезли», чтобы не оказывать поддержку США в операции против Ирана. Он назвал это «пятном, которое никогда не исчезнет».

Также он раскрыл, что предложение США к союзникам по НАТО участвовать в военной операции против Ирана являлось проверкой альянса. Не получив согласия, он отметил, что ему не нужна помощь союзников, но без США у остальных членов НАТО ничего нет. «И [президент России Владимир] Путин абсолютно их не боится», — сказал глава Белого дома.

Запад испугался перспективы военного столкновения с Россией

Ранее Трамп высказывался, что «безусловно» рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО. По его словам, он чувствует отвращение к этому «бумажному тигру» из-за нерешительности альянса.

На фоне высказываний Трампа Запад испугался перспективы военного столкновения с Россией. В частности, британская газета Mirror написала, что пока США всерьез задумываются о выходе страны из Североатлантического альянса, РФ проводит учения со своими ядерными силами. Издание отметило, что кадры с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) «Ярс» во время учений в Сибири «вселяют ужас». Если Штаты действительно решатся на подобный шаг, обороноспособность европейских государств резко ухудшится, и это приведет к значительному военному превосходству России на континенте, констатировали авторы материала.

В России усомнились в намерениях США покинуть НАТО

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев усомнился, что в действительности США выйдут из НАТО. «Резона нет, и Конгресс не даст», — указал политик. По его словам, риторика Трампа в адрес альянса является чистым эпатажем. «Хотя символические действия вроде уменьшения размеров американского контингента или отказа что-то поставить возможны», — считает он.

При этом Медведев выразил уверенность, что внутри Североатлантического альянса существуют противоречия, которые усугубились на фоне конфликта на Ближнем Востоке. «И европейские политуродцы, особенно в Брюсселе, всерьез задумались о создании полноценной военной компоненты внутри ЕС. А вот это меняет картину мира», — подчеркнул политик.

Международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев считает, что Североатлантический альянс будет распущен после того, как американцы и европейцы создадут свои собственные военные союзы. Он вспомнил слова французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» блока. Сейчас, по мнению журналиста, процесс зашел дальше. «Дух НАТО мертв. А тело умрет, когда партнеры по распавшемуся фактически браку обустроят отдельные квартиры», — предсказал он обстоятельства распада, добавив, что военно-политический блок просуществует недолго. Речь идет о годах, а не о десятилетиях, поделился прогнозом эксперт.

В свою очередь, руководитель РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев расценил слова Трампа о ненадежности НАТО как эпитафию на могиле альянса. «Жестокий надгробный камень Трампа в память о покойной НАТО», — резюмировал он.