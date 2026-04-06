21:52, 6 апреля 2026Мир

Трамп попрощался с НАТО

Трамп заявил, что попрощался с НАТО из-за Гренландии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что распрощался с Североатлантическим альянсом из-за реакции НАТО на желание государства контролировать Гренландию. Американский лидер высказался об этом в ходе пресс-конференции в Белом доме, она опубликована на YouTube.

«Все началось, если вы хотите правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: "Пока, пока"», — заявил Трамп.

Ранее глава США резко высказался о НАТО, заявив, что Штаты не нуждаются в альянсе. Американский лидер подчеркнул, что он был очень разочарован тем фактом, что страны альянса не стали помогать США в операции против Ирана. Он назвал это «пятном, которое никогда не исчезнет».

