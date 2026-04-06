На Западе испугались одного действия России на фоне слов Трампа о НАТО

Президент США Дональд Трамп всерьез задумался о выходе страны из Североатлантического альянса, назвав НАТО «бумажным тигром», в то время как Россия проводит учения с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) «Ярс». Об этом пишет британская газета Mirror.

«[Президент России Владимир] Путин проводит учения с ядерными силами, в то время как Трамп угрожает развалить НАТО», — обеспокоенно отмечает издание.

Газета признается, что кадры с «Ярсами» во время учений в Сибири «вселяют ужас». Особенно пугающе это выглядит на фоне угроз Трампа о выходе из альянса. Если Штаты действительно решатся на подобный шаг, обороноспособность европейских государств резко ухудшится, и это приведет к значительному военному превосходству России на континенте, констатирует Mirror.

Ранее издание Daily Mail писало, что МБР «Ярс», участвовавшие в учениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Сибири, испугали Запад.