18:29, 4 апреля 2026Россия

Спецпредставитель Путина назвал «надгробным камнем» слова Трампа о ненадежности НАТО

Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Слова президента США Дональда Трампа о ненадежности НАТО как партнера являются «надгробным камнем». Об этом заявил руководитель РФПИ, спецпредставитель президента Росси Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на странице в соцсети X.

«Жестокий надгробный камень Трампа в память о покойной НАТО», — написал он.

Ранее Трамп назвал Североатлантический альянс ослабленным и ненадежным партнером, комментируя оплошность газеты The New York Times, которая по ошибке расшифровала аббревиатуру НАТО не как «Организацию Североатлантического договора» (North Atlantic Treaty Organization), а как «Организацию Североамериканского договора» (North American Treaty Organization).

