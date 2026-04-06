12:22, 6 апреля 2026Мир

Трамп заявил об отсутствии страха у Путина перед НАТО

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу АВС заявил, что предложения США к союзникам по НАТО участвовать в военной операции против Ирана являлось проверкой альянса.

Журналистка телеканала Рэйчел Скотт отметила, что Трамп делал это в качестве проверки.

«Мне это не нужно, ведь так», — говорилось в заявлении Трампа. Также по мнению лидера США, НАТО является бумажным тигром, у которого нет ничего.

«И Путин абсолютно их не боится», — приводятся слова Трампа.

