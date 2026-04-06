Трамп заявил об отсутствии страха у Путина перед НАТО

Трамп назвал НАТО бумажным тигром, которого не боится Путин

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу АВС заявил, что предложения США к союзникам по НАТО участвовать в военной операции против Ирана являлось проверкой альянса.

Журналистка телеканала Рэйчел Скотт отметила, что Трамп делал это в качестве проверки.

«Мне это не нужно, ведь так», — говорилось в заявлении Трампа. Также по мнению лидера США, НАТО является бумажным тигром, у которого нет ничего.

«И Путин абсолютно их не боится», — приводятся слова Трампа.

