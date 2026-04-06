Бывший СССР
11:18, 6 апреля 2026

Дочь президента Узбекистана приехала в гости к Трампу

Дочь президента Узбекистана Мирзиеева посетила резиденцию Трампа Мар-а-Лаго
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева посетила во Флориде резиденцию Мар-а-Лаго и встретилась с посланником лидера США Дональда Трампа по Южной и Центральной Азии Серджио Гором. Об этом Мирзиеева сообщила в своем Telegram-канале.

«Была рада встрече со специальным посланником президента США по Южной и Центральной Азии, послом Серджио Гором в Мар-а-Лаго», — говорится в публикации.

Она добавила, что рассчитывает на множество продуктивных встреч в Вашингтоне. На опубликованной фотографии Мирзиеева стоит рядом с младшей дочерью Трампа Тиффани.

В конце марта Дональд Трамп прислал письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву, поблагодарил его за участие в Совете мира и попросил Бога благословить узбеков. «Да благословит Бог вас и великий народ Узбекистана», — говорилось в письме.

