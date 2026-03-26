Бывший СССР
20:00, 26 марта 2026

Трамп благословил узбеков

Трамп прислал письмо президенту Узбекистана Мирзиееву
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Фото: Katja Kreder / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп прислал письмо лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиееву, поблагодарил за участие в Совете мира и попросил Бога благословить узбеков. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба узбекистанского лидера.

«Да благословит Бог вас и великий народ Узбекистана», — приводятся в публикации отрывок из письма.

Трамп также пригласил Мирзиеева на следующую встречу Совета мира и саммит G20 в Майами.

Ранее жителя Узбекистана оштрафовали из-за жалобы на президента США Дональда Трампа. Мужчина сообщил о похищении президента Венесуэлы, однако звонок расценили как заведомо ложный вызов спецслужб.

