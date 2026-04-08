Раскрыта дата переговоров США и Ирана

Axios: Переговоры США и Ирана пройдут 10 апреля в Исламабаде

Первый раунд мирных переговоров США и Ирана пройдет в пятницу, 10 апреля, в Исламабаде. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По словам представителя Белого дома Кэролайн Левитт, идет дискуссия о личных переговорах, однако окончательного решения пока не принято.

Ранее США получили от Ирана предложение из 10 пунктов. После этого американский лидер Дональд Трамп объявил, что Вашингтон согласен на на двухнедельное перемирие с Ираном. Глава Белого дома также отметил, что стороны близки к заключению окончательного мирного соглашения.