02:17, 8 апреля 2026

Иран объявил о победе над США после слов Трампа

Совбез Ирана сообщил о победе над США после слов Трампа о перемирии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Иран одержал победу в войне с США. Об этом говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана, передает РИА Новости.

Отмечается, что Вашингтон принял предложение Тегерана из 10 пунктов.

Как утверждают в Совбезе Ирана, Вашингтон согласен оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, а также выплатить компенсацию, снять санкции и вывести войска с Ближнего Востока.

По данным Tasnim, переговоры Исламской Республики с американской стороной начнутся 21 апреля в Исламабаде.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что почти все спорные вопросы между Соединенными Штатами и Ираном уже согласованы. До этого Трамп сообщил, что США согласились на двухнедельное перемирие с Ираном. Глава Белого дома также отметил, что стороны близки к заключению окончательного мирного соглашения.

