Премьер Пакистана обозначил срок прекращения огня между Ираном и США

Премьер Шариф: Прекращение огня между Ираном и США начинается «немедленно»

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в социальной сети X заявил, что прекращение огня между Ираном и США начинается «немедленно». Он также пригласил делегации обеих стран на переговоры в Исламабад в пятницу, 10 апреля, для заключения окончательного соглашения.

Как написал Шариф после соглашения сторон, он тепло приветствует «этот мудрый жест» и выражает глубокую благодарность руководству Ирана и США. Цель предстоящих переговоров — урегулирование всех споров.

Тем временем чиновник США в беседе с The New York Times подтвердил, что американские военные удары по Ирану прекратились в соответствии с двухнедельным соглашением о прекращении огня. Детали самого соглашения и его условия сторонами пока официально не раскрываются.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном.