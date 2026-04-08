04:13, 8 апреля 2026Мир

Премьер Пакистана обозначил срок прекращения огня между Ираном и США

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Шехбаз Шариф. Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в социальной сети X заявил, что прекращение огня между Ираном и США начинается «немедленно». Он также пригласил делегации обеих стран на переговоры в Исламабад в пятницу, 10 апреля, для заключения окончательного соглашения.

Как написал Шариф после соглашения сторон, он тепло приветствует «этот мудрый жест» и выражает глубокую благодарность руководству Ирана и США. Цель предстоящих переговоров — урегулирование всех споров.

Тем временем чиновник США в беседе с The New York Times подтвердил, что американские военные удары по Ирану прекратились в соответствии с двухнедельным соглашением о прекращении огня. Детали самого соглашения и его условия сторонами пока официально не раскрываются.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном.

    Последние новости

    США согласились на двухнедельное перемирие с Ираном

    Премьер Пакистана обозначил срок прекращения огня между Ираном и США

    Трампу предрекли проблемы из-за перемирия с Ираном

    Раскрыты подробности будущих переговоров США и Ирана

    В Иране жестко оценили согласие США на перемирие

    В Иране рассказали об ожиданиях от переговоров с США

    Цены на нефть обрушились на фоне перемирия Ирана и США

    Россиянка описала Пасху в Мексике фразой «хочешь — идешь по церквям, хочешь — по барам»

    Европе пригрозили отменой сотен рейсов из-за дефицита топлива

    Иран назвал сроки открытия Ормузского пролива

    Все новости
