04:20, 8 апреля 2026

В Иране объявили о вынужденном согласии США на десять условий

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Иран объявил, что выдвинул десять условий по прекращению огня, с которыми Соединенные Штаты вынуждены были согласиться. Такое утверждение транслировало государственное телевидение исламской республики, передает ТАСС.

Согласно информации СМИ, иранская сторона потребовала принять принцип ненападения, сохранить за ней контроль над Ормузским проливом, согласиться с процессом обогащения урана на территории страны, а также отменить все основные и вторичные санкции.

Также Вашингтон согласился с пунком о выплате Тегерану компенсации, уточняет местное телевидение. В США также пойдут на вывод всех американских военных сил из региона и прекрашение боевых действий на всех фронтах, в частности, против исламского сопротивления в Ливане.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Он добавил, что стороны близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире с Тегераном и мире на Ближнем Востоке.

    Последние новости

    США согласились на двухнедельное перемирие с Ираном

    Иран решил взимать плату за проход через Ормузский пролив во время перемирия

    Посол России в Сеуле высказался о возвращении Hyundai, LG и Samsung

    Названы проблемы популярного в России кроссовера Li Auto

    Россиян предупредили об усилении псевдоаллергии весной

    Россиянка описала Шри-Ланку фразой «нервов не хватит, чтобы пользоваться интернетом»

    Неизвестный хищник тяжело ранил женщину

    Раскрыт секрет хорошего орального секса

    Названа вмешавшаяся «в последнюю минуту» и убедившая Иран согласиться на перемирие страна

    В США назвали условия перемирия с Ираном катастрофой для мира

    Все новости
