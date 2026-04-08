В Иране объявили о вынужденном согласии США на десять условий

В Иране объявили, что США были вынуждены согласиться с 10-ю условиями Тегерана

Иран объявил, что выдвинул десять условий по прекращению огня, с которыми Соединенные Штаты вынуждены были согласиться. Такое утверждение транслировало государственное телевидение исламской республики, передает ТАСС.

Согласно информации СМИ, иранская сторона потребовала принять принцип ненападения, сохранить за ней контроль над Ормузским проливом, согласиться с процессом обогащения урана на территории страны, а также отменить все основные и вторичные санкции.

Также Вашингтон согласился с пунком о выплате Тегерану компенсации, уточняет местное телевидение. В США также пойдут на вывод всех американских военных сил из региона и прекрашение боевых действий на всех фронтах, в частности, против исламского сопротивления в Ливане.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Он добавил, что стороны близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире с Тегераном и мире на Ближнем Востоке.